Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz nereli, istatistikleri nasıl?

25 Eylül 2022 Pazar, 18:20

Galatasaray, liglere verilen milli takım arasını değerlendirmek için hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi (P) kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın golü, 'Yılmaz sahalara döndü' şeklinde yorumlandı. İşte, golcü Barış Alper Yılmaz'a dair merak edilenler...



BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



23 Mayıs 2000 doğumlu olan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, İkizdere/Rize doğumludur. Galatasaray'da forma giyen sol kanat ve forvet mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu, futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı.

2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında oynayarak, adını milli takıma yazdırmıştır.

186 cm boyunda ve kilo olan Barış Alper Yılmaz, sağ ayağını kullanmaktadır.

