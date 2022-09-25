Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz nereli, istatistikleri nasıl?
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta dikkat çeken isimler arasında Barış Alper Yılmaz da yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz nereli, istatistikleri nasıl?
Galatasaray, liglere verilen milli takım arasını değerlendirmek için hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda gerçekleşen müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi (P) kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın golü, 'Yılmaz sahalara döndü' şeklinde yorumlandı. İşte, golcü Barış Alper Yılmaz'a dair merak edilenler...
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
23 Mayıs 2000 doğumlu olan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz, İkizdere/Rize doğumludur. Galatasaray'da forma giyen sol kanat ve forvet mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu, futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı.
2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında oynayarak, adını milli takıma yazdırmıştır.
186 cm boyunda ve kilo olan Barış Alper Yılmaz, sağ ayağını kullanmaktadır.
İlgili Haberler
- FETÖ liderinin şiirlerini albüm yapmıştı! Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan'ın dikkat çeken açıklamaları...
- Hayatını kaybeden ünlü ressam Komet kimdir, kaç yaşında? Gürkan Çoşkun'un yaşamı...
- Arşiv açıldı: Pelin Batu, o program hakkında ne söylemişti? Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu'nun babası kim?
-
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- İşte restin şifreleri...
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'