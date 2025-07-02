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Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı!

Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı!

2.07.2025 14:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, adı sarı-kırmızılı takım ile anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na mesaj yolladı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajla Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı.

Mesajını Türkçe yazan Brezilyalı oyuncu Melo şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum: Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!"



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