Felipe Melo'dan Burak Elmas'a istifa çağrısı
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Galatasaray forması giyen Felip Melo, sosyal medya hesabından Galatasaray başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet eden bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. 13. sırada yer alan sarı-kırmızılıların, düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da taraftarlar ile bağlarını koparmayan ve takım ile ilgili görüşlerini dile getirmeye devam eden Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisinden sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Melo 'Burak Elmas istifa' yazan ve kendisi ile Fatih Terim'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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