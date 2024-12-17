Felipe Melo'dan derbi sonrası hakem tepkisi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Felipe Melo, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği derbiyi stadyumda takip etti. Melo derbi sonrası flaş açıklamalar yaptı.
Brezilyalı yıldız, maçın çok iyi geçtiğini ve sonucun Galatasaray için çok iyi bir zafer olduğunu aktardı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.
'HAKKIMIZI YEDİ'
Felipe Melo şu ifadeleri kullandı:
"Hakem çok büyük hakkımızı yedi. Top dışarı çıkmıştı, devam ettirdi. Bu olamaz. Galatasaray gibi büyük bir camiaya bunlar yapılmamalı. Çok güçlü olmalıyız. Birlikte kazanırız."
Etiketler: #felipe melo #galatasaray #trabzonspor #hakem
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