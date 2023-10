Felipe Melo kırmızı kart sonrası çılgına döndü!

Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Tam altı golün çıktığı mücadele 3-3'lük beraberlikle biterken maça damga vuran isim Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo oldu.

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart görüp oyundan alınan Felipe Melo, 71. dakikada yedek kulübesinde hakeme itirazlarının ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Felipe Melo takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirdi.

İşte Felipe Melo'nun çılgına döndüğü o anlar:

Felipe Melo saiu do banco, invadiu o campo e foi pra cima do árbitro no Maracanã... pic.twitter.com/MHdDf8YziP