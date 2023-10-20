Felipe Melo kırmızı kart sonrası çılgına döndü!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:14

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:20

Brezilya Serie A'nın 27. haftasında Fluminense ile Corinthians karşı karşıya geldi. Tam altı golün çıktığı mücadele 3-3'lük beraberlikle biterken maça damga vuran isim Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo oldu.

Mücadelenin ilk yarısında sarı kart görüp oyundan alınan Felipe Melo, 71. dakikada yedek kulübesinde hakeme itirazlarının ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Felipe Melo takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirdi.

İşte Felipe Melo'nun çılgına döndüğü o anlar:

Felipe Melo saiu do banco, invadiu o campo e foi pra cima do árbitro no Maracanã... pic.twitter.com/MHdDf8YziP — ge (@geglobo) October 20, 2023

SAHADA 2 DAKİKA KALABİLMİŞTİ

Brezilya Guanabara Kupası maçında Flamengo sahasında Fluminense'yi konuk etmişti. Fluminense'de teknik direktör Fernando Diaz, geriden gelerek 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutmak için hamle yaptı ancak oyuna 88. dakikada dahil olan Felipe Melo yalnızca iki dakika sonra kırmızı kart görerek takımını yine eksik bırakmıştı.