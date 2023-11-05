Felipe Melo'lu Fluminense, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:23

Güncelleme: 05.11.2023 - 09:23

Güney Amerika'nın kulüp düzeyinde en büyüğünün belli olacağı Copa Libertadores finalinde Boca Juniors ile Fluminense karşı karşıya geldi. Brezilya'nın dünyaca ünlü Maracana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Brezilya temsilcisi Fluminense kazandı.

Fluminense, 36. dakikada German Cano'nun golüyle öne geçti. Boca Juniors, 2015/16 sezonunda Bursaspor forması giyen Luis Advincula'nın 72. dakikadaki golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Fluminese, 99. dakikada John Kennedy'nin golü ile kupayı kazandı.

Gol sevincini tribünlerle kutlayan ve kutlamasını fazlasıyla uzatan John Kennedy, 102. dakikada ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Boca Juniors'ta ise Frank Fabra, 105+7'de gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fluminense'de forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, maça ilk 11'de başladı ve 52. dakikada yerini Marlon'a bıraktı. Boca Juniors'ta oynayan bir diğer eski Galatasaraylı Marcelo Saracchi ise 105. dakikada oyuna girdi ve son 15 dakika görev aldı.

Bu şampiyonlukla birlikte Fluminense, tarihinde ilk ke Libertadores kazanmış oldu. Boca Juniors ise bu kupayı 7. kez kazanma fırsatını kaçırdı.