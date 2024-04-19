Felipe Melo'dan Olympiakos maçı sonrası çarpıcı paylaşım!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a elenerek turnuvaya veda etti. Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:01
Felipe Melo'dan Olympiakos maçı sonrası çarpıcı paylaşım!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a seri penalı atışları sonucunda 3-2 kaybetti. Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan paylaşım geldi.

MELO'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, "Fener ağlama" ifadelerini kullanarak maçın görüntüsünün yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun paylaşımı şu şekilde:


felipe melo haberleri fenerbahçe haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri Olympiakos haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş'ı rahat geçti!

Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş'ı rahat geçti!
Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'

Ferhat Akbaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama! 'Yine antremanımıza davetliler, katılabilirler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Samsunspor maçı öncesi flaş karar: Adana Demirspor'da Luis Nani gelişmesi

Samsunspor maçı öncesi flaş karar: Adana Demirspor'da Luis Nani gelişmesi
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!

Karaman'da rengarenk hasat: Haziran sonuna kadar sürecek!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
MHP'li başkan AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı

MHP'li başkan AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Gelirlerini beyan etmeyenler için son imkan... İşte 5 soruda kira beyannamesinde 'pişmanlık' uygulaması

Gelirlerini beyan etmeyenler için son imkan... İşte 5 soruda kira beyannamesinde 'pişmanlık' uygulaması
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu