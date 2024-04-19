Felipe Melo'dan Olympiakos maçı sonrası çarpıcı paylaşım!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos'a elenerek turnuvaya veda etti. Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a seri penalı atışları sonucunda 3-2 kaybetti. Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan paylaşım geldi.
MELO'DAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesinin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, "Fener ağlama" ifadelerini kullanarak maçın görüntüsünün yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Melo'nun paylaşımı şu şekilde:
felipe melo haberleri fenerbahçe haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri Olympiakos haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!