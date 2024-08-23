Felix Uduokhai kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Felix Uduokhai'nin kariyeri...
Yeni sezonda stoper hattına Paulista takviyesi yapan Beşiktaş’ın Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’yi gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Felix Uduokhai kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Felix Uduokhai'nin kariyeri...
Çeşitli yaş kategorilerinde Almanya milli takımının formasını giyen Felix Uduokhai A takımla maça çıkmadı. Peki, Felix Uduokhai kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Felix Uduokhai'nin kariyeri...
FELIX UDUOKHAI KİMDİR?
Felix Uduokhai 9 Eylül 1997 yılında Almanya’da dünyaya geldi.Nijerya asıllı Alman oyuncu stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero olarak da forma giyebiliyor. Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor. Profesyonel Futbol kariyerine 2008-09 sezonunda Aue Altyapısında başladı.
1860 Münih’te farklı yaş kategorilerinde forma giyen Felix Uduokhai, 17-18 sezonunda Wolsburg’a transfer oldu. 2020-21 sezonunda ise Wolsburg’tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Augsburg takımına transfer oldu. Bundesliga’da toplam 150 maçta süre alan stoper 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon ise Bundesliga’da toplam 33 karşılaşmada 2 bin 922 dakika süre aldı.
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