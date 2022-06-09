Fenerahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 32 maçta 32 galibiyet aldı
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi normal sezonunu namağlup lider bitiren Fenerbahçe, oynadığı 32 maçta 32 galibiyet elde etti.
Sarı-Lacivertliler, engelleri aşarak zoru başarıyor. Fenerbahçe, yarıfinalde Galatasaray ile eşleşti. Maçlar Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda olacak. İlk karşılaşma 25 Haziran’da, ikinci mücadele 26 Haziran’da. Seride eşitlik olursa üçüncü maç 27 Haziran’da oynanacak. Sarı-Lacivertliler yenilmeden şampiyonluğa ulaşırsa bunu başaran ilk takım olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe’nin başındaki antrenör Can Aksu, idari menajer Ogün Karataş, fizyoterapistler Demet Koşak, Zilan Başkan elbette sporcular kadar başarının mimarı. 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı-Lacivertli takıma büyük destek veriyor.
"ÇOK ÖNEMLI BIR SENE"
1907 Fenerbahçe Derneği üyesi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sorumlusu Gökhan Akça, “Hayalimiz hep Fenerbahçe adıyla yarışmaktı. Bu sene bizim için çok daha önemli. İlk senemizde Fenerbahçe’ye enlerin olduğu bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Burada çok güzel bir kolej havası var. Takımın birbirine inancı, dayanışması mükemmel. Bu başarıyı kupayla taçlandıracağımıza inanıyorum” dedi.
OZAN TUFAN HULL CITY’YE
Fenerbahçe’de kadro dışı olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi Hull City ile anlaştı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Ozan ve Allahyar için Sarı-Lacivertlilere toplam 7.5 milyon Avro bonservis ödeyecek. Ozan, Hull City ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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