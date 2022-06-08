Ömer Erdoğan'ın gözü Fenerbahçelide!

Süper Lig ekibi Kayserispor'un başına geçen Ömer Erdoğan, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertlilere transfer ettiği Marcel Tisserand'ın, Ömer Erdoğan'ın listesinde olduğu iddia edildi. Kayserispor'un Kongolu oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:11
Ömer Erdoğan'ın gözü Fenerbahçelide!
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Atakaş Hatayspor'dan ayrılıp Yukatel Kayserispor'un başına geçen Ömer Erdoğan, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı Marcel Tisserand'a dikti. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde kadroya dahil ettiği tecrübeli stoper için önümüzdeki günler belirleyici olacak.

ÖMER ERDOĞAN KOLLARI SIVADI

Yukatel Kayserispor'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak geride kalan sezonu Hatayspor'da tamamlayan teknik direktör Ömer Erdoğan'ı takımın başına getirdi. Teknik direktörü sonuca bağlayan Kayserispor, takviye için girişimlerini hızlandırdı.

MARCEL TISSERAND İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Nokta transferler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, önce stoper takviyesi yapmak istiyor. Sporx'in yerel basından aktardığına göre, Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Marcel Tisserand için sarı-lacivertlilere teklif götürülecek. Anlaşma sağlanırsa oyuncu kiralık olarak takıma dahil edilecek.

29 yaşındaki stoper, Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg ve son olarak Fenerbahçe forması giydi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis bedeli 2 milyon 800 bin Euro.


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