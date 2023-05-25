Fenerbahçe 18. kez finalde
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, Türkiye kupası'nda 18.kez finale çıkmayı başardı.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
Sarı-lacivertliler, finalde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması