Fenerbahçe 2000 Derneği'nden Ali Koç'a sert eleştiri
Bir basın açıklaması yayınlayan Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Ali Koç ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı basın açıklaması ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kadrosunu eleştirerek olağanüstü kongre çağrısı yaptı.
Açıklamasında Fenerbahçe Kulübü'nün kötü gidişatına dur diyebilmek için herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirten Yılmaz, "Sn. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe’nin yarınları umut vermiyor. Büyük bir teveccühle göreve gelen Sn. Ali Koç yönetiminin bu işi yapamadığı ve yapamayacağı, aksine görevde kalması halinde camiamıza maddi ve manevi büyük zararlar vereceği gün gibi ortadadır" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un seçim vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayarak olağanüstü kongre çağrısında bulundu. Yılmaz, Ali Koç'a yaptığı çağrıda, "Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da arttırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. 15 Ocak’a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz" sözlerini kaleme aldı.
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