Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:52

Güncelleme: 06.03.2025 - 19:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi flaş röportajda konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"BU ŞU DEMEK; İYİ GİDİYORUZ"

"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara, cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."