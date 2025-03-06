Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç öncesi görüşlerini aktardı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 19:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi flaş röportajda konuştu.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."

"BU ŞU DEMEK; İYİ GİDİYORUZ"

"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara, cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Rangers

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