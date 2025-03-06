Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç öncesi görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi flaş röportajda konuştu.
Mourinho'nun sözleri şu şekilde:
"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. İkinci maçı deplasmanda oynayacağız. O maçtan korkmuyoruz. Savunma yapıp kontra oynadıkları zaman iyiler. Bugünkü maç zorlu geçecek. Bugün kazanmak istiyoruz. Orada oynayacağımız maçta hiçbir korkumuz yok. Çünkü oyuncularıma güveniyorum."
"BU ŞU DEMEK; İYİ GİDİYORUZ"
"Üç farklı turnuvada 18 maç kaybetmemek şu demek; iyi gidiyoruz. Sakatlıklara, cezalara rağmen durumu iyi götürüyoruz. Turnuvada ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bugün zor olacak. İkinci maçtan gereken skoru alacağımız konusunda oyuncularıma güveniyorum."
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