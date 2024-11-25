Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı: İrfan Can’da mutlu son
Fenerbahçe’de beklenen anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatma konusunda prensipte el sıkıştı.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ve teknik direktör Mourinho’nun takımda devam etmesini istediği 29 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi. Milli futbolcunun menajeriyle Sarı-Lacivertli yönetim, yıllık ücret konusunda orta yolu buldu.
Geçen hafta yapılan görüşmede F.Bahçe yönetiminin önerdiği rakam ile Kahveci’nin istediği arasında yüzde 30’luk fark kalmıştı. Bu fark kapandı ve anlaşma sağlandı.
Maaşı takım arkadaşlarına oranla düşük kalan İrfan Can’ın yeni sözleşmesinde ciddi bir artış olacak. Küçük detayların sözleşmeye eklenmesinin ardından tecrübeli yıldız kontratı imzalayacak.
OSAYİ İÇİN BEKLEYİŞ
Takımdaki geleceği merak edilen diğer isim Osayi Samuel... Başkan Ali Koç, Sivasspor maçının ardından, sezon sonu sözleşmesi bitecek Nijeryalı futbolcu için babasıyla görüşmüş ve “Kararınızı bir an önce verin” ifadesini kullanmıştı.
Bu görüşmeden sonra baba Nelson Osayi, yeni sözleşme görüşmelerinin devamı için tekrar İstanbul’a geleceğini yönetime iletti. F.Bahçe yönetimi, Osayi’nin babasıyla bir görüşme daha yapıp tekliflerini sunacak, onlardan gelecek yanıtı bekleyecek, bu doğrultuda bir karar alınacak. Osayi ile Fransa’dan ve İngiltere’den bazı kulüplerin yakın ilgisi var.
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