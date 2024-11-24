Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag deplasmanda gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 20:21

Güncelleme: 24.11.2024 - 20:21

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag, deplasmanda Budejovice ile karşılaştı. Budejovice ev sahipliğinde oynanan maçı Slavia Prag 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Chory, 38. dakikada Zafeiris, 55. dakikada penaltıdan Schtil ve 88. dakikada Pech kaydetti.

LİDERLİĞİ DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından Prag ekibi puanını 41'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Budejovice ise 2 puanda kaldı.

Slavia Prag bir sonraki maçta temsilcimiz Fenerbahçe ile 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak. Budejovice ise Pardubice'yi konuk edecek.