Fenerbahçe açıkladı: Anderson Talisca'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli takım Talisca'nın hazırlık maçında sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

KAMP KADROSUNDAN ÇIKARILDI

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca, kamp kadrosunda yer almayacak.

Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan Fenerbahçe'nin, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları belli olmuştu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı şu şekilde:

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica