Fenerbahçe adım adım finale! Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 97 - 62
Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında evinde Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü'nü ağırladı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 97-62'lik skorla kazandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü 97-62 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu.
Finale çıkmak için 3 galibiyetin gerektiği serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe 3. maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre
FENERBAHÇE SAFİPORT: Alina Iagupova 14, Kayla McBride 11, Satou Sabally 25, Şerife Alperi Onar 14, Kiah Stokes 5, Elizabeth Williams 14, Manolya Kurtulmuş, Tuğçe Canıtez 7, İdil Saçalır 7, Ayşe Yılmaz, Banu Şimşek
NESİBE AYDIN: Alaina Coates 15, Meltem Yıldızhan 8, Katsiaryna Snytsina 11, Harika Eldaş 5, Jessica Thomas 12, Kamile Nacickaite 5, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar, Gülşah Duman, Gizem Kaymaz, Merve Albayrak
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