Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonluğu için parkede

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşacak.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:31
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonluğu için parkede
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague Dörtlü Final şampiyonluk maçında Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek.

Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, turnuvada ikinci şampiyonluk peşinde

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6. kez finalde mücadele edecek.

Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.

Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.


Fenerbahçe Alagöz Holding haberleri FIBA Kadınlar Avrupa Ligi haberleri Villeneuve d'Ascq LM haberleri

İlgili Haberler

Kadınlar EuroLeague'in MVP'si Fenerbahçe Alagöz Holding'den!

Kadınlar EuroLeague'in MVP'si Fenerbahçe Alagöz Holding'den!
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi
Fenerbahçe Alagöz final serisinin ilk maçında galip!

Fenerbahçe Alagöz final serisinin ilk maçında galip!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'

Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'
Meteoroloji’den o iller için kritik uyarı! 14 Nisan 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den o iller için kritik uyarı! 14 Nisan 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Trabzonsporlu Umut Bozok'tan teknik ekibe el hareketi: Taraftardan büyük tepki...

Trabzonsporlu Umut Bozok'tan teknik ekibe el hareketi: Taraftardan büyük tepki...
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Geçen yıl dikilmişti! İlk hasadı yapıldı: Tarlada tanesi 10 TL

Geçen yıl dikilmişti! İlk hasadı yapıldı: Tarlada tanesi 10 TL
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!

TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!
Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!

Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!