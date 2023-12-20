Fenerbahçe Alagöz Holding - Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague A Grubu 10. hafta maçında kendi evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:04
Fenerbahçe Alagöz Holding - Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 10. maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ZARAGOZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ZARAGOZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele EuroLeague Women Youtube kanalından naklen yayımlanacak.

Grupta oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 17 puanla birinci sırada yer alıyor.

Casademont Zaragoza ise 7 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta 3. sırada bulunuyor.


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