Fenerbahçe Alagöz Holding - Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague A Grubu 10. hafta maçında kendi evinde Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 10. maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE - ZARAGOZA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - ZARAGOZA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele EuroLeague Women Youtube kanalından naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı 9 maçın 8'ini kazanan ve birinden mağlup ayrılan Fenerbahçe Alagöz Holding, grupta 17 puanla birinci sırada yer alıyor.
Casademont Zaragoza ise 7 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta 3. sırada bulunuyor.
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