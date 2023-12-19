Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu sosyal medyadan duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Barış Sungur, sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 19:29
Fenerbahçe'de ayrılık: Genç oyuncu sosyal medyadan duyurdu!
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Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Barış Sungur, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile olan sözleşmemi karşılık anlaşarak sona erdirdik. Büyük Fenerbahçe taraftarına bana destek oldukları her an için teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Bucasspor 1928'den Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, daha sonra Muğlaspor, Karşıyaka ve Kuşadasıspor'a kiralanmıştı.


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