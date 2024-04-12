Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'inde karşılaşacak. Avrupa'daki Türk derbisi saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:00
Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de Dörtlü Final heyecanı başlıyor.

Mersin'in ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final organizasyonunda son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding'in yanı sıra ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag (Çekya) ve Villeneuve d'Ascq LM (Fransa) mücadele edecek.

Dörtlü Final'in ilk maçında saat 16.00'da Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın kazananı, organizasyonda finale yükselen ilk takım olacak.

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Diğer mücadelede ise geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak. İki Türk temsilcisinin birbirlerine rakip olacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak. 

Yarı final maçlarından galibiyetle ayrılan ekipler, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük karşılaşması oynayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluk müsabakası, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük mücadelesi de aynı gün saat 16.00'da başlayacak.


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