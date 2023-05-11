Yunan basketbolcu Kostas Sloukas: 'Fenerbahçe'nin kalbimde özel bir yeri var'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:57

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:57

Olympiakos'un yıldızı Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko'ya karşı kazandıkları THY EuroLeague play-off serisinin ardından açıklama yaptı.

Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oyanayan Sloukas, "Bu sezon EuroLeague play-off maçları sırasında kaderin cilvesi beni gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımla karşı karşıya getirdi. Bana eşsiz anlar yaşama fırsatı veren ve kalbimde özel bir yeri olan takım Fenerbahçe. Bu seriye hazırlanmak benim için son derece zordu. Zaferi, başarısızlığı, stresi ve bir sürü duyguyu paylaştığım tanıdık insanlar şimdi Final Four bileti için rakiplerimdi ama benim takımım Olympiakos'tu. Şu anda uğruna yaşadığım ve öldüğüm takım..." dedi.

"ODAK NOKTAMIZ FINAL FOUR"

Yunan oyun kurucu, "Olympiakos'un Final Four bileti alması için elimden geleni yapmam gerekiyordu. Bunu başarmak için fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da birçok engeli aşmam gerekti. kader bizi, kulüp tarihine önemli başarılar ekleyen muhteşem bir serinin galibi haline getirdi. Bunun nasıl gerçekleştiği biliniyor" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Sloukas, "Şimdi odak noktamız, hepimizin hayalini kurduğu finalde yer almak için taraftarlarımızla birlikte mücadele etmek. Bir hafta sonra tekrar görüşmek üzere" diyerek konuşmasını noktaladı.