Fenerbahçe'de iki yıldıza teklif: Elden kaçıyorlar mı?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Enner Valencia ile Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli İki isme Avrupa ve Süper Lig'den birçok kulübün ilgisi bulunuyor.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:11
Fenerbahçe'de iki yıldıza teklif: Elden kaçıyorlar mı?
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Fenerbahçe yaşanan belirsizlikler sadece yönetim ve teknik direktör konusuyla sınırlı değil.

Bu sezon ligde attığı 27 golle sarı-lacivertlileri yarışta tutan Valencia ile şans bulduğu maçlarda iyi performans sergileyen Zajc’ın sözleşmeleri bitiyor. Bu iki yıldızla hâlâ yeni sözleşme imzalanmadı.

Miha Zajc

TALİPLERİ ÇOK

Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme ile yüksek ücret isteyen Valencia’ya Güney Amerika’dan; Zajc’a ise Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere İtalya’dan birçok kulübün yakın ilgisi var. Hatta Valencia’nın Brezilya takımı Internacional ile anlaştığı iddiaları da gündemde.

Fenerbahçe’de sözleşmeleri bitecek diğer oyuncular şöyle:

Alioski, İrfan Can Eğribayat, Gustavo, Pelkas, Bruma, Burak Kapacak, Emre Demir, Çağatay Kurukalıp, Berisha, Samatta, Tiago Çukur.


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