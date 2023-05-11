Fenerbahçe'de iki yıldıza teklif: Elden kaçıyorlar mı?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Enner Valencia ile Miha Zajc'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli İki isme Avrupa ve Süper Lig'den birçok kulübün ilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe yaşanan belirsizlikler sadece yönetim ve teknik direktör konusuyla sınırlı değil.
Bu sezon ligde attığı 27 golle sarı-lacivertlileri yarışta tutan Valencia ile şans bulduğu maçlarda iyi performans sergileyen Zajc’ın sözleşmeleri bitiyor. Bu iki yıldızla hâlâ yeni sözleşme imzalanmadı.
Miha Zajc
TALİPLERİ ÇOK
Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme ile yüksek ücret isteyen Valencia’ya Güney Amerika’dan; Zajc’a ise Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere İtalya’dan birçok kulübün yakın ilgisi var. Hatta Valencia’nın Brezilya takımı Internacional ile anlaştığı iddiaları da gündemde.
Fenerbahçe’de sözleşmeleri bitecek diğer oyuncular şöyle:
Alioski, İrfan Can Eğribayat, Gustavo, Pelkas, Bruma, Burak Kapacak, Emre Demir, Çağatay Kurukalıp, Berisha, Samatta, Tiago Çukur.
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