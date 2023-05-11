Fenerbahçe'de iki yıldıza teklif: Elden kaçıyorlar mı?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:11

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:11

Fenerbahçe yaşanan belirsizlikler sadece yönetim ve teknik direktör konusuyla sınırlı değil.

Bu sezon ligde attığı 27 golle sarı-lacivertlileri yarışta tutan Valencia ile şans bulduğu maçlarda iyi performans sergileyen Zajc’ın sözleşmeleri bitiyor. Bu iki yıldızla hâlâ yeni sözleşme imzalanmadı.

Miha Zajc

TALİPLERİ ÇOK

Fenerbahçe’den 3 yıllık sözleşme ile yüksek ücret isteyen Valencia’ya Güney Amerika’dan; Zajc’a ise Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere İtalya’dan birçok kulübün yakın ilgisi var. Hatta Valencia’nın Brezilya takımı Internacional ile anlaştığı iddiaları da gündemde.

Fenerbahçe’de sözleşmeleri bitecek diğer oyuncular şöyle:

Alioski, İrfan Can Eğribayat, Gustavo, Pelkas, Bruma, Burak Kapacak, Emre Demir, Çağatay Kurukalıp, Berisha, Samatta, Tiago Çukur.