Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı… İki polis müdürü görevden alındı!

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 23:03
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı… İki polis müdürü görevden alındı!
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

NTV’nin aktardığı habere göre, maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.


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