Fenerbahçe, Alassane Plea’yı istiyor

15 Temmuz 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jesus’un talebi doğrultusunda hücum hattı için arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin gündemine giren son isim Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncu için Alman kulübüyle ilk teması kurdu. Mönchengladbach’ın, Fransız forvete karşılık 5 milyon Avro bonservis istediği bilgisi var. Fenerbahçe bir yandan da oyuncunun sözleşme talepleri konusunda menajeriyle görüşmeye geçmiş durumda. Fransız kulübü Bordeaux’nun 27 yaşındaki Senegalli forveti M’Baye Niang, Sarı-Lacivertli kulübe menajerler aracılığıyla önerilen futbolcular arasında. Hücum hattındaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeye çalışan yönetim, Berisha ve Samatta ile kısa sürede yollarını ayıracak.

NAPOLİ’DEN KİM’E KANCA

İtalyan ekibi Napoli, F.Bahçe’nin stoperi Kim Min Jae’yi transfer etmek istiyor. Güney Koreli oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon Avro bedelle serbest kalacağı yönünde madde bulunuyor. Napoli’nin Kim’in transferi için istekli olduğu ve bu rakamda indirim ile ödeme planında taksit talep ettiği gelen haberler arasında. 25 yaşındaki oyuncunun, Napoli’ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

3 İSİM İMZAYI ATTI

Son 2 günde peş peşe transferler yapan Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Willian Arao ile 2+1, Norveçli forvet Joshua King’le 2, A Milli Futbol Takımı forması giyen Tiago Çukur’la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapıdan yetişen kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan, geri alma hakkı Sarı-Lacivertli kulüpte kalmak üzere Adana Demirspor’a transfer oldu. F.Bahçe bu transferden 200 bin Avro bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından pay alacak.