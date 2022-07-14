Son Dakika: Fenerbahçe Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:23

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao’yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de bulundu.

Transferinin açıklanmasının ardından FB TV'ye açıklamada bulunan Brezilyalı orta saha, "Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR TRANSFER OLMADI"

Arao'nun transferiyle ilgili konuşan kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini dile getirdi.

Willian Arao transferinin kendisi için özel olduğuna dikkati çeken Baki, "Çünkü kendisini 2019 yılında Brezilya'da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Aradan 3 sene geçti, Jesus hocamızın transfer listesindeki ilk 2-3 oyuncudan bir tanesiydi, genel transfer listesinden bahsediyorum. Hiç de kolay bir transfer olmadı. Ama günün sonunda kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmasıyla, bizim bu dik duruşumuzla, ısrarımızla işi bitirdik. Artık bugün itibarıyla Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Çok iyi bir karakteri kadromuza kattık. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık" değerlendirmesinde bulundu.

6 KUPA KAZANDI

30 yaşındaki futbolcu, 2016’dan bu yana forma giydiği Flamengo’da 376 maça çıktı, 35 gol atıp 30 asist yaptı. Bu sezon ise tecrübeli oyuncu Flamengo’da tam 33 maça çıktı, 5 gol 2 asistle oynadı.

Arao, Flamengo kariyerinde Libertadores dahil 6 kupa kazandı. Brezilyalı orta saha Botafogo’da da 35 resmi maçta 5 gol kaydedip, 3 asiste imza atmıştı.

Flamengo’da Jorge Jesus’la 1 yıl beraber çalışan Willian Arao, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde 45 maça çıktı. Arao, bu 45 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.