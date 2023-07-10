Fenerbahçe Alexander Djiku ile resmen sözleşme imzaladı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 19:16

Güncelleme: 10.07.2023 - 20:32

Fenerbahçe, Alexander Djiku transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Ganalı oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Alexander Djiku

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Alexander Djiku, sözleşme imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için Türkiye'deki en büyük kulüp Fenerbahçe" dedi.

"KUPA KAZANMAYA GELDİM"

Ganalı stoper ayrıca, taraftara, "Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla birlikte bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" mesajını yolladı.

İmza töreninde yer alan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Mutluyuz, hayırlı olsun. Üst düzey bir stoper. Fransa'nın en üst seviyesinde 220 küsur maç oynamış. Avrupa'da isim yapmış iyi bir futbol değerini kadromuza kattık" sözlerini kullandı.