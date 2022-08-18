Fenerbahçe Alexander Sörloth için kulübü Leipzig ile görüşüyor
Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü Leipzig ile verilen teklifler üzerinden masaya oturacak.
Leipzig'in kadroda düşünmediği Norveçli santrafor Alexander Sörloth için Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı ve teklifini iletti. Satın alma opsiyonlu kiralık transferi isteyen sarı-lacivertlilerin teklifini değerlendiren Alman kulübü, birkaç gün içinde Fenerbahçe’ye cevap verecek.
SÖRLOTH’A 2.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Alman temsilcisiyle anlaştıktan sonra Sörloth‘u da ikna etmek için yıllık maaşı belirledi.
Haber Global'in haberine göre, Norveçli oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek sarı-lacivertliler, sözleşmenin içine Şampiyonlar Ligi katılımı, şampiyonluk ve gol krallığı dahil olmak üzere birçok bonus maddesi de ekleyecek.
Öte yandan Sörloth'un da Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu bakmaya başladığı belirtildi.
TRABZONSPOR'DA 33 GOL VE 11 ASİSTLE OYNADI
Ülkemizde daha önce 2019-20 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, o dönemde 49 maçta 33 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Alman ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanya'da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.
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