Fenerbahçe, Alexander Sörloth için teklif yükseltti
Forvet transferi için çalışmalara devam eden Fenerbahçe, Norveçli yıldız Alexander Sörloth için tüm şartları zorluyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeniden Alexander Sörloth'u gündemine aldı.
Hürriyet'te yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Sörloth'a senelik 2 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken Norveçli golcünün de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Haberde, Leipzig yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği, Sörloth için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif edildiği aktarıldı. Ek olarak Sörloth transferin gerçekleşmemesi halinde Brezilya ligi ekiplerinden Botofago'da forma giyen Erison için görüşme yapılacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon başında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, burada çıktığı 42 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü