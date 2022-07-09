Fenerbahçe, Alexander Sörloth için teklif yükseltti

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:56

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeniden Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Hürriyet'te yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Sörloth'a senelik 2 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken Norveçli golcünün de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Haberde, Leipzig yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği, Sörloth için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif edildiği aktarıldı. Ek olarak Sörloth transferin gerçekleşmemesi halinde Brezilya ligi ekiplerinden Botofago'da forma giyen Erison için görüşme yapılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon başında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, burada çıktığı 42 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.