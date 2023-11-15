Fenerbahçe Alman rakibine acımadı!

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı SC Potsdam'ı 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:33
Fenerbahçe Alman rakibine acımadı!
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Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ikinci maçından da set vermeden galibiyetle ayrıldı. Alman ekibi ise ilk kez mağlup oldu.

STYSIAK MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Fenerbahçe Opet'te 18 sayıyla oynayan Magdalena Stysiak maçın en değerli oyuncusu, 23 sayıyla oynayan Arina Fedorovtseva da maçın en skoreri oldu.

Grupta lider konumda bulanan sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında 28 Kasım Salı günü Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'a konuk olacak.

Salon: MBS Arena

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Kenneth Aro (Finlandiya)

SC Potsdam: Cekulaev, Guncheva, Buterez, Breland, Taubner, Kokkonen (Wong-Orantes, Harbin, Lazaro, Kiss, Stautz)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Fetisova, Stysiak, Meliha Diken (Ada Germen Korkmaz, Gizem Örge, Ana Cristina)

Setler: 18-25, 20-25, 19-25

Süre: 82 dakika (26, 29, 27)


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