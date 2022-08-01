Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:03

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası transfer çalışmalarında öncelik kaleci pozisyonuna verildi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir devam ettirdiği görüşmelerin ardından tecrübeli file bekçisiyle transfer için anlaşmaya hazırlandığı öğrenildi.

BERKE ÖZER VEDA ETTİ

Sarı-lacivertlilerde önceki sezonlarda yedek kaleci konumunda bulunan Berke Özer, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Fenerbahçe'de Berke Özer'in veda etmesinin ardından Altay Bayındır'a tek alternatif Osman Ertuğrul Çetin kaldı.

ALTAY SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı rövanş maçında Altay Bayındır'ın sakatlanması tüm planları bozdu. Sarı-lacivertlilerde transferde öncelik kaleci mevkisine verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da transfer çalışmalarında kaleci alacaklarını dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin başkanı yaptığı açıklamada, "Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız. Kim Min-Jae konusu var. Kim Min-Jae'nin hayali Premier Lig'de oynamaktı. Kim Min-Jae'yle sözleşme imzalarken çıkış maddesi üzerine 11 gün konuştuk. Kim Min-Jae'yi bırakmak istemiyorduk, maaşında iyileştirme de yaptık. Kim'in ayrılığı maddi anlamda bize fayda sağlasa da hocamızın da bizim de planlarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Slovacko maçında Altay Bayındır'ın durumu merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. Fenerbahçe'de teknik heyetin Altay Bayındır'ı Slovacko karşısında riske etmeyeceği öğrenildi. Slovacko ile oynanacak ilk maçta Osman Ertuğrul Çetin'in kaleyi koruyacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın Süper Lig'de oynanacak ilk maça yetiştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

GÖKHAN AKKAN'LA ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe'de kurmaylar bunun üzerine flaş bir hamlede bulundu. Milliyet’in haberine göre sarı-lacivertliler, Rizespor 'dan Gökhan Akkan'la transfer için anlaşma noktasına geldi. 27 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

KAMPTAN AYRILDI

Rizespor'un kampında bulunan tecrübeli eldivenin transfer görüşmeleri nedeniyle bugün veda ettiği kaydedildi. Gökhan Akkan'ın sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde transferin resmiyete kavuşacağı aktarıldı.

ANKARA'DA YETİŞTİ

Sincan Belediyespor altyapısında yetişen Gökhan Akkan daha sonra Ankaraspor ve Ankaragücü'nde oynadı. 27 yaşındaki eldiven 336 bin euro karşılığında 2015-2016 sezonu başında Rizespor'a gitti. Gökhan Akkan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.