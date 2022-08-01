Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Vedat Muriç ile yenişemedi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:14

Yeni sezona hazırlanan ekiplerden Napoli ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae bu karşılaşmayla yeni takımıyla ilk maçına çıkarken Mallorca'nın kadrosunda ise eski bir Fenerbahçeli olan Vedat Muriç yer aldı.

Mücadele Napoli'den 9. dakikada Osimhen ve Mallorca'dan Raillo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Kim Min-Jae ilk yarıda, Mallorca'da ise Vedat Muriç ikinci yarıda forma giydi. Ayrıca Napoli'den bir başka eski Fenerbahçeli Eljif Elmas da ikinci yarıda sahaya çıktı.