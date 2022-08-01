Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Vedat Muriç ile yenişemedi
Eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae, Napoli formasıyla Vedat Muriç'in takımı Mallorca karşısında ilk maçına çıktı.
Yeni sezona hazırlanan ekiplerden Napoli ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye imza atan Kim Min-Jae bu karşılaşmayla yeni takımıyla ilk maçına çıkarken Mallorca'nın kadrosunda ise eski bir Fenerbahçeli olan Vedat Muriç yer aldı.
Mücadele Napoli'den 9. dakikada Osimhen ve Mallorca'dan Raillo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada Kim Min-Jae ilk yarıda, Mallorca'da ise Vedat Muriç ikinci yarıda forma giydi. Ayrıca Napoli'den bir başka eski Fenerbahçeli Eljif Elmas da ikinci yarıda sahaya çıktı.
Video Haberler
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
- Yol kenarında bulundu; kendini vurduğunu iddia etti
- 'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indi
- Ünlü oyuncudan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Kartal'da çekçekli arabayla şemsiye hırsızlığı kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'