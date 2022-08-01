Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin antrenmana katılmama sebebi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan ve transferde gözde isimlerden biri olan Attila Szalai, sarı-lacivertlilerin son antrenmanına katılmadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:57
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin antrenmana katılmama sebebi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'nin adı transferde birçok takımla anılıyor. Futbolcu, son yapılan antrenmana katılmadı.

SZALAI SON ANTRENMANA KATILMADI

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, ağrıları sebebiyle pazar günkü antrenmana çıkmadı.

TRANSFERDE BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile 24 yaşındaki futbolcunun sözleşimesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüpler ilgi gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre; Attila Szalai'ye 12 milyon Euro değer biçiliyor.


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