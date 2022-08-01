Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:43

Fenerbahçe'de teknik heyetin Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek'ten vazgeçmeye niyeti yok.

JORGE JESUS'UN PLANI

Milliyet’in haberine göre, Slovacko maçını kaçıracak olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadrodaki yerini kaybetmesi beklenmiyor. Crespo'nun ilk 11'e girmesi beklense de Jorge Jesus farklı düşünüyor. İsmail'in kafasındaki oyuna en uygun isimlerden olduğuna inanan Jesus, ayrıca Süper Lig'de ilk 11'de 3 yerli oynatma kuralının da farkında.

İSMAİL YÜKSEK İLE DEVAM

Genç yıldızın önde dinamik oyunu ve topu iyi kullanabilmesi de forma rekabetinde öne çıkmasını sağlıyor. Arao ile de hemen uyum sağlayan İsmail Yüksek'in forma giymeye devam etmesi planlanıyor.