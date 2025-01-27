'Türkiye'den oyuncularla görüşüyoruz' demişti: İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin forvetini istiyor!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:54

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:54

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis'te transfer çalışmaları hız kazandı.

İran basınının, Irak medyasına dayandırdığı habere göre İsmail Kartal sonrası Persepolis'in ilk transferi Aymen Hussein oldu.

Katar ekiplerinden Al-Khor forması giyen 28 yaşındaki forvet Aymen Hussein, Irak Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Öte yandan yine İran basınından İvna'nın geçtiği habere göre önceliği hücum hattını güçlendirmek olan İsmail Kartal, yönetimden bir forvet transferi daha istedi.

SERDAR DURSUN VE CENK TOSUN'U İSTEDİ

İsmail Kartal bu bağlamda Persepolis yönetiminin önüne Serdar Dursun ve Cenk Tosun isimlerini koydu.

Haberde iki isim arasında İsmail Kartal'ın önceliğinin Cenk Tosun olduğu vurgulandı.

Persepolis'in iki forvetten birini transfer edebilmek için yüklü miktarda para ödemek zorunda olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE'DEN BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

İsmail Kartal, İran ekibine Türkiye'den transfer yapmak için çabaladıklarını söylemişti.

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız."