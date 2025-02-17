Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında hata yapmadı
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:15

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Aras Kargo karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmadan sarı lacivertli ekip 3-0 galibiyetle ayrıldı. 

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Gani Arslan

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse, Selen Köse, Elif Kapar)

Fenerbahçe Medicana: Ana Christina, Vuchkova, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven, Safronova, Gizem Örge, Vasileva, Fedorovtseva)

Setler: 21-25, 23-25, 22-25

Süre: 76 dakika (23, 28, 25)


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Aras Kargo #Sultanlar Ligi

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