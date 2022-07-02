Fenerbahçe'den tek gollü prova! Fenerbahçe 1-0 Partizan
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi.
UPC Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertlileri galibiyeti getiren golü 2. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ten transferi Emre Mor 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Daha önce üç hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Shkupi ile 2-2 berabere kalırken Tiran'ı 4-0, Al Shamal'ı 4-2 mağlup etmişti.
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