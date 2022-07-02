Fenerbahçe'den tek gollü prova! Fenerbahçe 1-0 Partizan

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:30

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi.

UPC Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertlileri galibiyeti getiren golü 2. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ten transferi Emre Mor 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Daha önce üç hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Shkupi ile 2-2 berabere kalırken Tiran'ı 4-0, Al Shamal'ı 4-2 mağlup etmişti.



