Fenerbahçe için Isco iddiası
Real Madrid'den ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco'nun, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edildi.
Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.
İspanyol basınından Diario'nun haberine göre; Real Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle United gibi talipleri olan Isco'nun, Türkiye'den Fenerbahçe'den de teklif aldığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 17 maça çıkan Isco, 2 gollük katkı sağlamıştı.
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