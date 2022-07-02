Fenerbahçe için Isco iddiası

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:56

Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.

İspanyol basınından Diario'nun haberine göre; Real Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle United gibi talipleri olan Isco'nun, Türkiye'den Fenerbahçe'den de teklif aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 17 maça çıkan Isco, 2 gollük katkı sağlamıştı.