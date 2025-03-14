Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti... UEFA ülke puanında son durum!
Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesiyle bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takım kalmadı. Sarı-lacivertlilerin vedası sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak yükselme fırsatını da tepmiş oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya'yı geçme ihtimali kalmadı.
Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını tepti.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 109.982
2- İtalya: 95.293
3- İspanya: 92.239
4- Almanya: 85.831
5- Fransa: 71.379
6- Hollanda: 66.983
7- Portekiz: 67.150
8- Belçika: 56.850
9- Çekya: 44.100
10- TÜRKİYE: 43.900
11- Yunanistan: 39.312
12- Norveç: 38.937
13- Avusturya: 36.050
Etiketler: #uefa #uefa ülke puanı sıralaması #fenerbahçe
Spor Haberleri
- UEFA ülke puanında son durum!
- Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!
- 'Mucizenin eşiğinden döndü'
- Ada basınında gündem Fenerbahçe ve Mourinho!
- Jose Mourinho'dan UEFA'ya tepki!
- Fenerbahçe'den hakeme büyük tepki!
- Szymanski: '120 dakika domine ettik ama...'
- Fenerbahçe'den Avrupa vedası sonrası paylaşım!
- Fernandes şov yaptı: Manchester çok rahat turladı!
- Milli oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu farkı açıyor!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- MSB'den açıklama geldi!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!