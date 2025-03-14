Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti... UEFA ülke puanında son durum!

Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesiyle bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takım kalmadı. Sarı-lacivertlilerin vedası sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak yükselme fırsatını da tepmiş oldu.

Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti... UEFA ülke puanında son durum!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:50

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya'yı geçme ihtimali kalmadı.

Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını tepti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 109.982

2- İtalya: 95.293

3- İspanya: 92.239

4- Almanya: 85.831

5- Fransa: 71.379

6- Hollanda: 66.983

7- Portekiz: 67.150

8- Belçika: 56.850

9- Çekya: 44.100

10- TÜRKİYE: 43.900

11- Yunanistan: 39.312

12- Norveç: 38.937

13- Avusturya: 36.050


Etiketler: #uefa #uefa ülke puanı sıralaması #fenerbahçe

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