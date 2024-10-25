UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetle, Fenerbahçe ise beraberlikle haftayı kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında yenildi. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:33

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları heyecanı geride kaldı. 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile karşı karşıya geldi. 

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-3 mağlup etti. 

BEŞİKTAŞ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşı karşıya geldi. 

Fransa'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazanırken, ilk galibiyetini de almış oldu. 

FENERBAHÇE İLE MANCHESTER UNITED PUANLARI PAYLAŞTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 38.300 puanla 10. sırada bulunuyor.

Bu sonuçlarla ülke puanı sıralaması güncellendi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

10- Türkiye 38.300

9 - Çekya 40.650

8-Belçika 46.400

7-Portekiz 53.416

6-Hollanda 57.400

5-Fransa 62.236

4-Almanya 74.660

3-İspanya 77.132

2-İtalya 82.356

1-İngiltere 93.732


Etiketler: #uefa ülke puanı sıralaması #fenerbahçe #beşiktaş

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