Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Umut Nayir, Fenerbahçe'ye veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, "Değerli Fenerbahçe camiası; bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi benim için kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
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