Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer!

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:32
Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer!
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."


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