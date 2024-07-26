Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer!
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."
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