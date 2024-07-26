Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
Transferin büyük kısmını tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Bu isimlerden biri olması beklenen Cengiz Ünder'e "Kulüp bul" çağrısı yapıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun transferleri büyük ölçüde tamamlandı. Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda nokta atışı transferler yapan sarı-lacivertlilerde sıra ayrılacak futbolculara geldi.
Geçen sezon başında 15 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutan Cengiz Ünder'in ayrılacaklar kervanında yer alan en önemli isimlerden biri olması beklenirken, sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRILDI
Sabah'ta yer alan habere göre, sağ ve sol kanat rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e yer kalmadı. Bu gelişme sonrası Cengiz Ünder'in menajeri görüşmeye çağrıldı. Futbolcunun temsilcisi milli yıldız için kulüp arayışlarına start verdi.
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Cengiz Ünder geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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