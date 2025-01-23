Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Belçika'ya transfer oldu

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın geri satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Beerschot'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Belçika'ya transfer oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:23

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın ayrılığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcunun geri satın alma opsiyonuyla Beerschot'a transfer olduğu belirtidi.

Transfere ilişkin açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen Emir Ortakaya ise geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Belçika’nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur" denildi.

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe transfer olan Emir Ortakaya Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'da kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'de Emir Ortakaya ile birlikte Lincoln Henrique'nin de ayrılığı açıklandı.

Henrique, sezon sonuna kadar Hull City'de kiralık olarak forma giyecek.


Etiketler: #Beerschot #fenerbahçe #Emir Ortakaya

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