Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Omzu çıktı!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.
Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025
Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır.… pic.twitter.com/PSrNgLlpFo
Etiketler: #fenerbahçe #sakatlık #mert müldür
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