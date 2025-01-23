Fenerbahçe'de ayrılık: Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu!
Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln'ü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
İngiltere Championship takımlarından Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
26 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.
"YÜZDE 100 HAZIRIM"
Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım" ifadelerini kullandı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Olá. ????#hcafc pic.twitter.com/GALInlWkSO— Hull City (@HullCity) January 23, 2025
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