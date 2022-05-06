Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Mourinho'yu da, Guardiola'yı da getirsen olmaz'
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk futbolundaki düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti.
Bir basın mensubundan gelen "Teknik direktör arıyorsunuz, futbolcu bakıyorsunuz. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için her şeyi yapıyorsunuz. "Yalnız kaldık" dediniz. Bu yalnızlıkla şampiyonluğun geleceğine inanıyor musunuz?" sorusuna cevaben Ali Koç şu açıklamaları yaptı:
"Bu nosyonun değişmesi lazım. Jose Mourinho'yu da getirsen, Pep Guardiola'yı da getirsen, zaten bu sistemle hiçbir şey yapamazsın. Nosyonunun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil, haksız bir düşünce değil. Ne yazık ki böyle. Geçen sezon da söyledim. Şampiyonluklar sahada kazanılmıyor da dedim. Söylemeye devam edeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çabalayacağız. Hiçbir zaman kaybetmek istemediğimiz "İlahi adalet var" inancını da aklımızda canlı tutacağız. Ondan sonra da gerisini Allah bilir diyeceğiz. Şimdi TFF seçimleri yapılacak. Seçimin bir faydası olmayacağını da söylüyorsunuz. Belki de isyanlar sayesinde artık birileri 'Yeter artık, oyuncak haline getirmeyin futbolu. Futbolu bilenler yönetsin' konumuna gelir. İnşallah."
Video Haberler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
- Kulüp başkanı isyan etti!