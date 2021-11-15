15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:30

Fenerbahçe'nin 114 yıllık tarihinin özel bir görsel çalışmayla anlatıldığı Vakt-i Fener eserinin Avrupa lansmanı, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yüksek katılımın olduğu organizasyonda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara çağrıda bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin son dönemde ligdeki durumunu değerlendirirken inanmaya ve desteklemeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Ali Koç’un açıklamaları şöyle:

"Sözlerime son vermeden önce biraz da sizleri, bizleri, hepimizi üzen futbol takımımızdan bahsedeceğim. Son 2 sezon da olduğu gibi bu sezona da çok güzel başladık, 7.hafta itibarıyla liderdik. Sonra 4 hafta geçti… Yani 7.haftada bundan sonraki 4 hafta için en kötü tabloyu çiz deseniz aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler oldu. Hiç abartmadan, sizin gönlünüzü hoş tutmak için değil, inandığımız bir şey söylüyorum. Kağıt üzerinde takımımız, bugün bence, bizce, arkadaşlarım da katılıyorlar, Türkiye Ligi’nin en kuvvetli kadrosu ama daha lig başlamadan aşağı çekilmeye başladık. 3 galibiyet aldık, 9 puan, 0 gol yedik, 4.hafta İstanbul’da Sivasspor ile berabere kaldık, daha o gün protestolar başladı. Siz de biliyorsunuz ki futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Bu hareketlenmelerin geleceğini zaten biliyorduk. Önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamız. Fenerbahçe’nin kazanması, 3 puanları her şeyin üzerindedir. Diğerleriyle biz uğraşırız."

"ZİL TAKIP OYNAYANLAR İNŞALLAH ÇOK MUTSUZ OLACAKLAR"

"Sizden tek ricam, biz inanıyoruz, sizler de inanmaya devam edin. Göreceksiniz, her puan kaybında, her maç kaybında, her olumsuz durumda ortaya çıkan, sosyal medyada aktif olan, her olumsuz maç sonunda zil takıp oynayanlar inşallah Allah’ın izniyle çok mutsuz olacaklar. Ben ve arkadaşlarımın, sizin gibi insanların samimi çabaları, çalışmaları, gayretleri, niyetleri… Ben insanı hep niyetiyle ölçerim, sadece iyi futbolcu mu diye bakmam, iyi insan mı diye de bakarım. Çocuklarıma tek öğrettiğim şey iyi insan olmaktır. Bunun bir karşılığı olacak. Bu böyle gitmeyecek. Yaşadığımız bu talihsizlikler, bizim de beceriksizliklerimiz var tabii ama bu böyle gitmeyecek, bir yerde bu dönecek. Onun için inanmaya, desteklemeye, biz olalım olmayalım Fenerbahçe’yi 1 dakika dahi yalnız bırakmamaya lütfen öncelik verin, azami gayret gösterin. Sizden tek ricam bu."

"BİRAZ DAHA SABRETMEMİZ GEREKEBİLİR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı, yönetimi kim olursa olsun cansiperane sarılın, koruyun, sahiplenin. Seviyorsunuz zaten. Öyle ya da böyle bizler için de 4 senede hangi şartlarda başkanlık yaptığımızı zaman içinde anlatacağız ama bu şans dönecek. Biraz daha sabretmemiz gerekebilir. Bu seneden kesinlikle ümidimi kaybetmedim. Biz 3 haftada bu noktaya geldiysek, 3 haftada bambaşka noktaya da gelebiliriz. İnanmaya devam edin, dualarınızı eksik etmeyin. Bir kez daha Mustafa başkana, yönetim kurulu üyelerine, ailelerinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, eksik olmayın. Kalpler beraber."