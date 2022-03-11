Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için çok titiz davranıyor

11 Mart 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe’de tüm gözler başkan Ali Koç’un bugün saat 15.00’te yapacağı açıklamalara çevrilmişken gündemdeki en önemli konu yeni sezonda Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörünün kim olacağı.

Koç, Pereira ile yolların ayrılmasının ardından başta Joachim Löw olmak üzere çok sayıda tecrübeli çalıştırıcıyla özel görüşmeler yaptı. Löw’ün yanı sıra Jorge Jesus da bu isimler arasında yer aldı. Sonrasında takımlarından ayrılan Marcelo Bielsa ile Daniel Farke de listeye eklendi. Büyük umutlarla başkanlığa seçilmesine karşın geride kalan 3.5 yılda camianın uzun süredir beklediği şampiyonluğu getiremeyen Ali Koç ile yönetim kurulu, teknik direktör seçiminde hata yapmak istemiyor. Koç’un, kimsenin tartışmayacağı, başarılarıyla bilinen, doğru sistemi uygulayan ve Fenerbahçe’nin futbol yapılanmasına katkı sağlayacak birkaç isimle artık görüşmelerde final noktasına geldiği öğrenildi.

DAVA BAŞLADI

F.Bahçe’nin 3 Temmuz sürecinde uğradığı zarar için Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açtığı tazminat davasının ilk duruşması dün görüldü. TFF, reddi hâkim talebinde bulundu. Yetkili mercinin kararı beklenecek.