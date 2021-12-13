Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan döviz kuru yorumu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da düzenlenecek FIVB Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Başkan Koç, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Kadın Voleybol Takımı'na Egonu transferinin yapılıp yapılmayacağı soruldu. Koç, kurun değişkenlik gösterdiği dönemde Egonu transferinin mümkün olmadığını ifade etti.
"TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBI BELİMİZİ KIRDI"
Koç, "Yüzde 70-80'lere varan TL'nin değer kaybı, bizlerin belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz çünkü gelirlerimizin neredeyse yüzde 100'ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80'i döviz kuru cinsinden oluyor. Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmak gerçekçi olmazdı" dedi.
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